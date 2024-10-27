Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности «Центра»

«Отражены 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку “Рапира”, — уточняют в оборонном ведомстве.