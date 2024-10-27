Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 66-й, 92-й механизированных, 68-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Берестовое, Песчаное, Колесниковка, Загрызово Харьковской области, Надия, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
«Противник потерял до 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, две 155 мм гаубицы: М114 и 155 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Мандат М” и склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.