Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 500 человек, сообщили в Минобороны РФ.