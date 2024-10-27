В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина

«В результате удара БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по автобусу маршрута № 2 в поселке Химик ранена мирная горловчанка», — написал Приходько.
Ранее Приходько сообщил, что школа и инфраструктура теплоснабжающей организации поселка шахты имени Ю. А. Гагарина повреждены в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.