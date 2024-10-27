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В Горловке при атаке беспилотника пострадала женщина

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате удара беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате удара БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по автобусу маршрута № 2 в поселке Химик ранена мирная горловчанка», — написал Приходько.

Ранее Приходько сообщил, что школа и инфраструктура теплоснабжающей организации поселка шахты имени Ю. А. Гагарина повреждены в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.