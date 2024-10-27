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Над двумя областями сбили пять украинских беспилотников

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«С 11.50 до 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.