Над двумя областями сбили пять украинских беспилотников

«С 11.50 до 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.