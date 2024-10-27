Над Брянской областью сбито 15 украинских беспилотников

По информации Минобороны, в ночь на сегодня, 27 октября, над российскими регионами сбили и перехватили 51 украинский беспилотник. Из них 18 дронов перехватили в небе над Тамбовской областью, 16 — сбили над Белгородской, над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей сбили по 4 беспилотника. Над Воронежской областью уничтожили три дрона, и один — над Курской областью. Еще один дрон ВСУ сбили над акваторией Азовского моря.