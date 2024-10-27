Силовики рассказали ТАСС, что ВСУ борются с частотой для сдачи в плен

«Их бандитская структура ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов — прим. ТАСС) утилизирует жителей традиционно пророссийских регионов. А на фронте они специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы специально настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что инициатива ВС РФ с «Волгой» будет развиваться. И в связи с тем, что ВСУ глушат частоты, создан канал обратной связи в Telegram t.me/SOS_Volga, через который можно сдаться в плен. А по справочнику t.me/Volga_SOS украинские солдаты могут узнать, как дойти до плена живыми.
Как сообщали ТАСС в силовых структурах, в феврале почти 70 украинских военнослужащих воспользовались радиоволной «Волга» для сдачи в плен.
Специальные радиоволны 49.200, 449.200, 149.200, на которые можно выйти с любой цифровой рации, используются для того, чтобы украинские военнослужащие могли сообщить о своем желании сдаться российским военным. Для этого им необходимо вызвать «Волгу» на одной из частот. Заработал данный проект с середины лета 2023 года.