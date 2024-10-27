Силовики рассказали ТАСС, что ВСУ борются с частотой для сдачи в плен

Он добавил, что инициатива ВС РФ с «Волгой» будет развиваться. И в связи с тем, что ВСУ глушат частоты, создан канал обратной связи в Telegram t.me/SOS_Volga, через который можно сдаться в плен. А по справочнику t.me/Volga_SOS украинские солдаты могут узнать, как дойти до плена живыми.