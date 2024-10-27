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В Брянской области пресекли попытку прорыва противника через границу

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Брянской области пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — уточнил он.

Противнику нанесли огневое поражение.

В отражении попытки прорыва границы приняли участие силы Погрануправления ФСБ по региону, подразделения ВС и Росгвардии.

Обстановка в Климовском районе стабильная, добавил Богомаз. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области.

В Брянской, Курской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.