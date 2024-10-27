В Брянской области пресекли попытку прорыва противника через границу

«В районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — уточнил он.
Противнику нанесли огневое поражение.
В отражении попытки прорыва границы приняли участие силы Погрануправления ФСБ по региону, подразделения ВС и Росгвардии.
Обстановка в Климовском районе стабильная, добавил Богомаз. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области.
В Брянской, Курской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.