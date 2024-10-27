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Из-под Угледара эвакуировали работавшего на РФ американца

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Гражданин США, работавший на российскую сторону, эвакуирован из населенного пункта Богоявленка под Угледаром, сообщили ТАСС в штабе обороны ДНР.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Российские спецслужбы совместно с подразделениями Восточного военного округа Министерства обороны России провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника — гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении», — сообщили в штабе.

Там уточнили, что Кеннет М. (имя изменено) на протяжении двух лет специальной военной операции находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению.

«Жизни спасенного американца ничего не угрожает. Решается вопрос о предоставлении политического убежища и вступления в гражданство России», — подчеркнули в штабе.