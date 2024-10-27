Из-под Угледара эвакуировали работавшего на РФ американца

Там уточнили, что Кеннет М. (имя изменено) на протяжении двух лет специальной военной операции находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению.