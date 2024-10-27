В Херсоне и Харькове на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Кроме того, сигнал об атаке с воздуха прозвучал на территории Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксированы взрывы.
«В Харькове слышны взрывы», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы города, объекты в Харькове атакованы с помощью корректируемых авиабомб.
«Возможны повторные запуски», — не исключил Терехов.
Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удар по Затоке в Одесской области вызвал мощную детонацию и пожар у моста, по которому ежедневно доставляют военную технику из Румынии.