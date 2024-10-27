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В Херсоне и Харькове на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Издание «Общественное. Новости» сообщает, что в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели несколько взрывов. Ранее в районах Херсонской области, находящихся под контролем ВСУ, была объявлена воздушная тревога.

Источник: AP 2024

Кроме того, сигнал об атаке с воздуха прозвучал на территории Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксированы взрывы.

«В Харькове слышны взрывы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы города, объекты в Харькове атакованы с помощью корректируемых авиабомб.

«Возможны повторные запуски», — не исключил Терехов.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удар по Затоке в Одесской области вызвал мощную детонацию и пожар у моста, по которому ежедневно доставляют военную технику из Румынии.