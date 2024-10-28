Российская армия стала первой в рейтинге сильнейших в мире по версии US News

Рейтинг формируется на основе опроса более 17 тыс. человек по всему миру, а также при помощи экспертов, которые оценивали не только численность и военную мощь как таковую, но и прочие атрибуты, влияющие на военные возможности страны. Опрос проводился в период с 22 марта по 23 мая. Участникам предстояло последовательно отнести 73 представленные экспертами характеристики к той или иной стране. Затем на основе балльной системы был составлен общий рейтинг государств.