Российская армия стала первой в рейтинге сильнейших в мире по версии US News

Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли вооруженные силы Китая и Южной Кореи. Далее американские военные эксперты поставили иранскую, британскую, украинскую, немецкую и турецкую армии.
Оценка состояния вооруженных сил является одной из частей рейтинга лучших стран по версии US News. В нем Россия находится на 36-й позиции, между Египтом и Польшей. Три первых строчки занимают Швейцария, Япония и Соединенные Штаты.
Рейтинг формируется на основе опроса более 17 тыс. человек по всему миру, а также при помощи экспертов, которые оценивали не только численность и военную мощь как таковую, но и прочие атрибуты, влияющие на военные возможности страны. Опрос проводился в период с 22 марта по 23 мая. Участникам предстояло последовательно отнести 73 представленные экспертами характеристики к той или иной стране. Затем на основе балльной системы был составлен общий рейтинг государств.
U. S. News & World Report — американский журнал, который издается в Вашингтоне. Он был основан в 1933 году в качестве еженедельного новостного издания. Основное внимание аналитику уделяют новостям политики и экономики. U.S. News and World Report также известен системой ранжирования и ежегодными отчетами об американской системе образования.