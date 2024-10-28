Один человек пострадал при пожаре после атаки ВСУ под Воронежем

Один человек получил травмы в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на предприятии в Воронежской области, проинформировал глава региона Александр Гусев.
Он уточнил, что произошло возгорание.
«Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии. Он получил лёгкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей», — написал Гусев в Telegram.
Губернатор рассказал, что пожар затронул «здание и одну ёмкость». Кроме того, повреждения получили два жилых дома и хозпостройка.
В Воронежской области до сих пор объявлена опасность атаки БПЛА.
По словам Гусева, всего в регионе силами противовоздушной обороны и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти беспилотников ВСУ.
Ранее сообщалось, что под Воронежем при падении БПЛА повреждена пристройка промпредприятия.
Позже Гусев заявил, что повреждения выявлены ещё на одном промышленном предприятии. После падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины произошло возгорание на одном из объектов.