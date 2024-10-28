Украинский парламентарий Александр Дубинский с иронией прокомментировал желание Зеленского получать аплодисменты и похвалу от украинцев и западных государств.
Он отметил, что жители Украины и Запад разочаровались в Зеленском. По словам депутата, ему может «аплодировать» только РФ за ускоренную «сдачу» Донбасса.
«Крайне зависимый от аплодисментов сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», — написал Дубинский в своём блоге в соцсетях.
Депутат напомнил, что «план победы» Зеленского «не вызвал восторга» на Западе.
«Внутри ситуацию вы и сами знаете», — добавил Дубинский.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Джо Байден публично унизил Зеленского, поехав в ФРГ после отмены «Рамштайна».