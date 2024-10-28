Минобороны сообщило об уничтожении натовского оружия в Курской области

«В одном из приграничных районов Курской области расчет 122-мм гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения воздушно-десантных войск из состава группировки войск “Север” в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил замаскированное среди оставленных мирными жителями домов буксируемое орудие ВСУ западного производства», — сказано в сообщении.
Цель была обнаружена средствами воздушной разведки и располагалась на удалении более 10 км. Артиллеристы оперативно навели орудие по цели и беглым огнем уничтожили ее.
На счету этого расчета несколько натовских гаубиц М777 и других орудий противника, а также несколько десятков боевых бронированных машин ВСУ.