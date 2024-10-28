Сеновоз: украинцы используют западные технологии для атак по Энергодару

Вооруженные силы Украины используют западные технологии, чтобы совершать удары по Энергодару. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
По его словам, речь идет о высокотехнологичном и современном оборудовании. Среди них — системы наведения и корректировки. При этом в начале специальной военной операции у Украины таких возможностей не было.
«В процессе боевых действий противник совершенствуется и прежде всего за счет помощи Запада», — указал Сеновоз.
Ранее украинская сторона заявила, что намерена создать на территории страны ядерное оружие. Многие эксперты считают такие заявления глупыми и бессмысленными.