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Сеновоз: украинцы используют западные технологии для атак по Энергодару

В процессе боевых действий противник совершенствуется и прежде всего за счет помощи Запада.

Вооруженные силы Украины используют западные технологии, чтобы совершать удары по Энергодару. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.

По его словам, речь идет о высокотехнологичном и современном оборудовании. Среди них — системы наведения и корректировки. При этом в начале специальной военной операции у Украины таких возможностей не было.

«В процессе боевых действий противник совершенствуется и прежде всего за счет помощи Запада», — указал Сеновоз.

Ранее украинская сторона заявила, что намерена создать на территории страны ядерное оружие. Многие эксперты считают такие заявления глупыми и бессмысленными.