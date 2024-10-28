Минобороны заявило о сожжении блиндажей ВСУ под Часовым Яром

Видео есть в распоряжении ТАСС.
На ролике видно, как с коптеров на блиндажи сбрасываются зажигательные боеприпасы, после чего украинские пехотинцы отступают с опорного пункта по ходам сообщения.
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Операторы беспилотников бригады «Север V» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск сожгли блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) зажигательными боеприпасами севернее Часова Яра и заставили украинских бойцов отступить с позиций.
Видео есть в распоряжении ТАСС.
На ролике видно, как с коптеров на блиндажи сбрасываются зажигательные боеприпасы, после чего украинские пехотинцы отступают с опорного пункта по ходам сообщения.