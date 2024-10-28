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Минобороны заявило о сожжении блиндажей ВСУ под Часовым Яром

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Операторы беспилотников бригады «Север V» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск сожгли блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) зажигательными боеприпасами севернее Часова Яра и заставили украинских бойцов отступить с позиций.

Источник: Reuters

Видео есть в распоряжении ТАСС.

На ролике видно, как с коптеров на блиндажи сбрасываются зажигательные боеприпасы, после чего украинские пехотинцы отступают с опорного пункта по ходам сообщения.