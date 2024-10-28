Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск “Восток” из Камчатского края сорвали ротацию подразделений ВСУ под Угледаром», — сказано в сообщении.
Западнее Угледара расчеты РСЗО «Град» оказывают огневую поддержку наступающим штурмовикам, не давая противнику перебрасывать подкрепления.
«Работаем по технике, скоплениям личного состава. Наша задача — поддержка пехоты, работаем по дорогам, по колоннам, в основном, чтобы не было подвоза пополнения», — рассказал заместитель командира взвода с позывным Сибирь.
Он добавил, что среди уничтоженных целей в его взводе две гаубицы М777 производства США и бронемашина MaxxPro.