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Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские морпехи-артиллеристы сорвали ротацию украинских подразделений под Угледаром, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск “Восток” из Камчатского края сорвали ротацию подразделений ВСУ под Угледаром», — сказано в сообщении.

Западнее Угледара расчеты РСЗО «Град» оказывают огневую поддержку наступающим штурмовикам, не давая противнику перебрасывать подкрепления.

«Работаем по технике, скоплениям личного состава. Наша задача — поддержка пехоты, работаем по дорогам, по колоннам, в основном, чтобы не было подвоза пополнения», — рассказал заместитель командира взвода с позывным Сибирь.

Он добавил, что среди уничтоженных целей в его взводе две гаубицы М777 производства США и бронемашина MaxxPro.