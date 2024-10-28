Российские морпехи без потерь зачистили украинский опорник в Курской области

«Бронегруппа морских пехотинцев Тихоокеанского флота группировки войск “Север”, действующая на танках и бронетранспортерах МТ-ЛБ, оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей. Под непрерывным огнем противника, экипажи танка и МТ-ЛБ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое в нем. Успешно высадившийся десант зачистил опорный пункт», — сказано в сообщении.