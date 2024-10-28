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Российские морпехи без потерь зачистили украинский опорник в Курской области

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Морпехи-тихоокеанцы под огнем противника смогли прорваться к украинскому опорному пункту в курском приграничье и без потерь взять его, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Бронегруппа морских пехотинцев Тихоокеанского флота группировки войск “Север”, действующая на танках и бронетранспортерах МТ-ЛБ, оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей. Под непрерывным огнем противника, экипажи танка и МТ-ЛБ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое в нем. Успешно высадившийся десант зачистил опорный пункт», — сказано в сообщении.

Благодаря оснащению танка минным тралом и грамотным действиям экипажей потерь удалось избежать удалось. Морские пехотинцы регулярно совершают подобные рейды и выбивают противника с занятых им позиций.