Усть-Кутский район передаст в зону СВО 10 автомобилей

Из Усть-Кутского района в зону СВО отправят 10 автомобилей. Как сообщил мэр района Сергей Анисимов, семь из них ремонтировали и готовили к отправке волонтеры совместно с предпринимателями. Пять авто уже выехали к бойцам «за ленточку».
— Их силами подготовлены три УАЗа Буханки, два Бортовых Газона и Нива. К отправке готовятся также один УАЗ Патриот — от администрации Янталя, Волга и новая УАЗ Буханка, которые приобретены за счет средств резервного фонда районной администрации, — отметил Сергей Анисимов.
Машины отправили вместе с пятью квадроциклами до Ростова. Бойцам их передадут лично в руки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области рассказал о результатах поездки в Ангарск.