Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 109 беспилотников ВСУ

В ночное время ВС РФ сбили 51 беспилотник ВСУ. В частности, над Тамбовской областью ликвидированы 18 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской и Курской областях. Ещё один дрон был сбит акваторией Азовского моря.