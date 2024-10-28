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В зоне СВО появились танки с «дредами»

ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг», основываясь на боевом опыте в зоне СВО, создали защитный «мангал» от FPV-дронов, издали напоминающий боевую машину с молодежной прической из сплетенных косичек — дредов, передает корреспондент РИА Новости.

Конструкция представляет собой надстройку над башней танка в виде уже привычного «мангала», дополненную закрепленными по периметру крыши промышленными стальными канатами. Расстояние между ними рассчитано таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы пролететь вражескому БПЛА сквозь эти «дреды» практически равны нулю.

«Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она», — подчеркнул командир танка с позывным Федя.

Военнослужащий добавил, что дополнительно на боевой машине установлено средство радиоэлектронной борьбы.