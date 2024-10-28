В зоне СВО появились танки с «дредами»

Конструкция представляет собой надстройку над башней танка в виде уже привычного «мангала», дополненную закрепленными по периметру крыши промышленными стальными канатами. Расстояние между ними рассчитано таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая ее. Шансы пролететь вражескому БПЛА сквозь эти «дреды» практически равны нулю.