«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Тринадцать БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, один — над территорией Воронежской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник, из них 13 — над Белгородской, шесть — над Брянской и по одному — над Воронежской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.