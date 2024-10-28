Над регионами России силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Тринадцать БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, один — над территорией Воронежской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.