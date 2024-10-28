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Губернатор Голубев навестил раненых донских бойцов в госпитале ЛНР

Он передал пациентам телевизоры, постельное белье и фрукты.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил раненых донских бойцов в госпитале Луганской Народной Республики. Об этом глава региона сообщил в своём микроблоге.

Он передал пациентам медицинского учреждения телевизоры, постельное белье и фрукты.

«С земляками из Ростова, Аксая и Таганрога за чашкой чая обсудили волнующие бойцов проблемы. Среди прочих они подняли вопрос денежных выплат при ранениях легкой и средней тяжести», — прокомментировал донской губернатор.

Глава региона пообещал проработать решения озвученных ранеными бойцами проблем.

А ранее из Ростова запустили новые автобусы в ЛНР и ДНР.