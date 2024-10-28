Двое пострадавших и пожар: подробности атаки БПЛА на Воронежскую область

Ранее глава региона сообщал об одном пострадавшем, однако выяснилось, что ранены были два человека. Один находится в больнице, второй на амбулаторном лечении. Оба пострадали после атаки БПЛА на предприятие в Аннинском районе. На заводе возник пожар, повреждены несколько зданий и техника. Возгорание потушили около двух часов ночи. За пределами производства огонь повредил два гаража, еще пострадали ЛЭП и частный дом. На месте работают энергетики, власти оценивают ущерб. Также дроны атаковали и Новохоперский район, там при падении обломков БПЛА повреждена хозпостройка и емкость.