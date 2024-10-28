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Двое пострадавших и пожар: подробности атаки БПЛА на Воронежскую область

Деталями ночного инцидента сегодня утром, 28 октября, поделился губернатор.

Ранее глава региона сообщал об одном пострадавшем, однако выяснилось, что ранены были два человека. Один находится в больнице, второй на амбулаторном лечении. Оба пострадали после атаки БПЛА на предприятие в Аннинском районе. На заводе возник пожар, повреждены несколько зданий и техника. Возгорание потушили около двух часов ночи. За пределами производства огонь повредил два гаража, еще пострадали ЛЭП и частный дом. На месте работают энергетики, власти оценивают ущерб. Также дроны атаковали и Новохоперский район, там при падении обломков БПЛА повреждена хозпостройка и емкость.

Ранее губернатор также сообщал, что в области были ликвидированы порядка 10 дронов. Опасность атаки БПЛА объявили около пяти утра 28 октября. «Благодарю за быструю и слаженную работу все оперативные службы! Это позволило избежать человеческих жертв, а также минимизировать последствия ударов», — добавил губернатор.