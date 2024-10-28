Неизвестные осквернили могилы бойцов СВО под Новосибирском

В селе Гусиный Брод неизвестные разрушили могилы бойцов СВО. Разгром обнаружили родственники погибших. Новосибирская полиция устанавливает личность вандалов. Об этом «Прецеденту» сообщили в МВД Новосибирской области 28 октября.
— Сообщение поступало. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в МВД Новосибирской области.
Видео о разгроме могил новосибирских бойцов СВО опубликовали «Вести Новосибирск».
— Выдернуто все, надгробный крест сломан, валяются венки. У моего брата флаги валяются. Все разгромлено. Все перевернуто, — со слезами рассказывает в видео родственница погибшего.
Ранее «Прецедент» писал, что бойцу СВО в новосибирском колледже открыли мемориальную доску.
Валерия ПЛЮСНИНА.