Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные осквернили могилы бойцов СВО под Новосибирском

Вандалы сломали надгробные кресты, вырвали венки и разбросали флаги.

В селе Гусиный Брод неизвестные разрушили могилы бойцов СВО. Разгром обнаружили родственники погибших. Новосибирская полиция устанавливает личность вандалов. Об этом «Прецеденту» сообщили в МВД Новосибирской области 28 октября.

— Сообщение поступало. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в МВД Новосибирской области.

Видео о разгроме могил новосибирских бойцов СВО опубликовали «Вести Новосибирск».

— Выдернуто все, надгробный крест сломан, валяются венки. У моего брата флаги валяются. Все разгромлено. Все перевернуто, — со слезами рассказывает в видео родственница погибшего.

Ранее «Прецедент» писал, что бойцу СВО в новосибирском колледже открыли мемориальную доску.

Валерия ПЛЮСНИНА.