Украинские дроны атаковали два предприятия в Воронежской области

Как позже сообщили в Минобороны, всего за прошедшую ночь был сбит 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими областями. Больше всего (13) было сбито в небе над Белгородской областью, шесть — над территорией Брянской области, по одному — над Курской и Воронежской. При этом Гусев ранее сообщал, что над территорией региона было обнаружено и подавлено «несколько беспилотных летательных аппаратов».