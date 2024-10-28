Украинские дроны атаковали два предприятия в Воронежской области

В Воронежской области прошедшей ночью дроны атаковали два предприятия, на одном из них ранены два сотрудника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — рассказал он.
На этом предприятии произошел пожар, его потушили в районе 2:00. Повреждения получили «несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника». За пределами предприятия повреждены оказались два гаража, жилой дом и линия электропередач.
Другое атакованное предприятие находится в Новохоперском районе. Там не было возгорания, повреждены крыша одной хозяйственной постройки и емкость.
Как позже сообщили в Минобороны, всего за прошедшую ночь был сбит 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими областями. Больше всего (13) было сбито в небе над Белгородской областью, шесть — над территорией Брянской области, по одному — над Курской и Воронежской. При этом Гусев ранее сообщал, что над территорией региона было обнаружено и подавлено «несколько беспилотных летательных аппаратов».
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 22:52 и действовала до 5:08.