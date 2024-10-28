В Самаре участник СВО пожаловался в прокуратуру на приставов

В отношении мужчины было возбуждено три исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитным платежам на сумму 860 тыс. руб. Судебными приставами на банковский счет заявителя был наложен арест и вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства. В результате участник СВО не мог получить положенные ему выплаты.