Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ

«Напоминаю, что публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима! К особенно трагическим последствиям она может привести в период работы на объекте оперативных служб или при указании местности. Не помогайте противнику оценивать последствия атак и корректировать огонь!» — написал Гусев.