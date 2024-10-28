Воронежский губернатор призвал не публиковать видео последствий ударов ВСУ

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале призвал не публиковать видео результатов ударов украинских дронов по российской инфраструктуре, потому что они помогают противнику корректировать огонь.
Гусев отметил, что прошедшей ночью в интернете появились видеозаписи результатов украинских атак, распространяемые жителями двух районов Воронежской области. Некоторые из этих видео сразу же опубликовали украинские и западные информационные каналы, подчеркнул Гусев.
«Напоминаю, что публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима! К особенно трагическим последствиям она может привести в период работы на объекте оперативных служб или при указании местности. Не помогайте противнику оценивать последствия атак и корректировать огонь!» — написал Гусев.
Он добавил, что фотографии и видео с размытием объектов позволяют противнику определить последствия.
«Ваша сознательность и отсутствие сведений о результатах атак могут помочь избежать повторных ударов», — подчеркнул губернатор.
Утром в понедельник Гусев сообщил, что украинские БПЛА атаковали два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области, ранены два работника.