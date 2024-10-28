NYT рассказала о военных преступлениях ВСУ в Курской области

Опубликованные украинскими военными видеоролики также показывают, что ВСУ наносят удары по жилым районам. Кроме этого родственники погибшей в первые часы вторжения Нины Кузнецовой, которая была на втором месяце беременности, рассказали, что ее автомобиль был обстрелян бойцами ВСУ под Суджей. Еще несколько автомобилей на той же дороге подорвались на минах. В ВСУ заявили NYT, что не нарушали Женевских конвенций.