Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в Курскую область утром 6 августа, обстреливали покидавшие зону боевых действий гражданские автомобили и стреляли в убегающих мирных жителей, рассказала The New York Times (NYT) волонтер Мария Скроб, которая помогала доставлять тела жертв в морг Коренево, после того как ВСУ были выбиты достаточно далеко от поселка.
«Каждый автомобиль, который приближался к этому месту, был обстрелян. Все пытались выбраться, но, как видите, им это не удалось», — сообщила девушка.
NYT отмечает, что на кадрах с дронов было видно как минимум восемь тел в гражданской одежде. По словам Скроб, в целом на месте были обнаружены 15 тел, которые стали неузнаваемыми из-за жары. Она подчеркивала, что ВСУ стреляли в убегающих мирных жителей. Об этом же газете рассказали жители соседнего села Куриловка.
Сильные обстрелы Коренево начались 10 августа, когда ВСУ предпринимали попытки занять село. Тогда же жителей предупредили не пытаться пересечь мост через реку Крепна в восточной части села, поскольку это было «равносильно смерти». Тела гражданских впоследствии были обнаружены недалеко от этого моста.
Также NYT напоминает о случае под Суджей, когда украинский солдат в нацистской каске издевался над пенсионером, называя его «русской свиньей», вставляя при этом слова на немецком языке. Газета пишет, что нацистскую символику некоторые подразделения ВСУ используют «иронично», поскольку Россия называет Украину неонацистским государством.
Опрошенные газетой социологи и военные аналитики говорят, что украинское вторжение в Курскую область создает «моральное бремя» для правительства в Киеве. Кроме этого украинские солдаты впервые обнаружили необходимость противодействовать российским диверсантам, пишет NYT.
Опубликованные украинскими военными видеоролики также показывают, что ВСУ наносят удары по жилым районам. Кроме этого родственники погибшей в первые часы вторжения Нины Кузнецовой, которая была на втором месяце беременности, рассказали, что ее автомобиль был обстрелян бойцами ВСУ под Суджей. Еще несколько автомобилей на той же дороге подорвались на минах. В ВСУ заявили NYT, что не нарушали Женевских конвенций.
Операция ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. К 12 августа под контроль украинских сил перешли 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Позднее в Минобороны России отчитывались об освобождении половины территории, которую ВСУ удалось занять в Курской области.
Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что она должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако этого не произошло.
Президент России Владимир Путин выражал уверенность, что операция украинских сил в Курской области провалится, после чего Киев захочет перейти к переговорам об урегулировании. 24 октября, выступая на саммите БРИКС, Путин рассказал о блокировке в Курской области около 2 тыс. украинских военных. По его словам, российские войска приступили к «ликвидации этой группировки».