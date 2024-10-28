Белоусов поздравил военных с освобождением Цукурино в ДНР

Ранее в этот день Минобороны сообщило об освобождении Цукурино подразделениями группировки войск «Центр». Отмечалось, что помимо этого в течение суток группировка поразила живую силу и технику пяти бригад украинских вооруженных формирований на территории региона и отразила 11 контратак.