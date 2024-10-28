Белоусов поздравил военных с освобождением Цукурино в ДНР

«В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», — сказано 28 октября в телеграмме министра обороны РФ.
Белоусов поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге. Он также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать безопасность страны.
Ранее в этот день Минобороны сообщило об освобождении Цукурино подразделениями группировки войск «Центр». Отмечалось, что помимо этого в течение суток группировка поразила живую силу и технику пяти бригад украинских вооруженных формирований на территории региона и отразила 11 контратак.
До этого, 26 октября, Южная группировка российских войск освободила в ДНР населенный пункт Александрополь. В результате действий ВС РФ украинская армия потеряла на донецком направлении свыше 740 военнослужащих. Тогда же глава региона Денис Пушилин показал кадры из освобожденного российской армией города Украинска.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.