ВС РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

Уточняется, что украинский ПВД был обнаружен в районе населенного пункта Волчанск. Координаты цели передали летчикам Воздушно-космических сил (ВКС) России. При помощи авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции объект был уничтожен.