Уточняется, что украинский ПВД был обнаружен в районе населенного пункта Волчанск. Координаты цели передали летчикам Воздушно-космических сил (ВКС) России. При помощи авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции объект был уничтожен.
«В момент нанесения удара в ПВД находился командный состав одного из подразделений ВСУ», — сообщили в ведомстве.
В этот же день расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ под Угледаром. После завершения задачи бойцы незамедлительно покинули позицию.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.