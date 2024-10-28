Под Волгоградом проводили в последний путь героя спецоперации Сергея Кожина

Печальные новости пришли из Камышинского района Волгоградской области, где простились с участником специальной военной операции. На похороны земляка Сергея Кожина пришли родные, друзья, коллеги и местные жители.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, воин мужественно защищал Родину, пал в бою при исполнении долга.
"Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Сергея Кожина искренние соболезнования, — говорится в официальном сообщении администрации города.