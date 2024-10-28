В Севастополе простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В понедельник, 28 октября, в Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Мамонтовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Мамонтов родился и вырос в Севастополе. Он учился в школе № 45. Уроженец города-героя закончил юридическую академию. Он работал в различных севастопольских организациях. Губернатор назвал севастопольца добросовестным и ответственным сотрудником.
«В 2023 году Владимир Владимирович принял решение заключить контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции», — рассказал Развожаев.
Глава Севастополя добавил, что боец был решителен и отважен. По его словам, военнослужащий был готов выручить товарищей в бою. Бойца наградили медалью «За отвагу», но вручить ее Мамонтову не успели.
«Владимир Владимирович Мамонтов геройски погиб, освобождая территорию Донецкой народной республики от укрофашистских захватчиков. Будем помнить нашего Героя!», — заключил Развожаев.