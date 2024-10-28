Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области ликвидировали диверсантов с иностранными вооружением

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, у одного из них была татуировка элитного американского отряда спецназа, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом», — говорится в релизе.

У уничтоженных наемников нашли иностранные оружие, экипировку и средства связи. Кроме того, у них при себе были личные вещи: флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке, которые говорят о принадлежности к третьим странам.

На теле одного из иностранных наемников есть татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

Операцию провели 27 октября в Климовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил и Росгвардии.

Как заявлял сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров, западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. Глава МИД напомнил, что президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а также непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать западное дальнобойное оружие.

ФСБ