Как заявлял сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров, западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. Глава МИД напомнил, что президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а также непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать западное дальнобойное оружие.