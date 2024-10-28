В Липецкой области перехватили пять украинских дронов

«Двадцать восьмого октября в период с 16.00 до 16.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.