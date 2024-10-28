Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Киришского района погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб житель Киришского района Ленобласти Игорь Росс.

«Мы гордимся мужеством Игоря Геннадьевича и глубоко скорбим. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам», — говорится в сообществе «СВОихНеБросаем47» в ВК.

О дате и месте прощания с бойцом будет сообщено дополнительно.