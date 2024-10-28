Житель Киришского района погиб в зоне СВО

«Мы гордимся мужеством Игоря Геннадьевича и глубоко скорбим. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам», — говорится в сообществе «СВОихНеБросаем47» в ВК.
О дате и месте прощания с бойцом будет сообщено дополнительно.
В зоне СВО погиб житель Киришского района Ленобласти Игорь Росс.
«Мы гордимся мужеством Игоря Геннадьевича и глубоко скорбим. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам», — говорится в сообществе «СВОихНеБросаем47» в ВК.
О дате и месте прощания с бойцом будет сообщено дополнительно.