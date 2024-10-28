Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» отразили семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка и сорвали четыре попытки контратак у Александрии, Дарьино и Плехово. Российские военные поразили группы живой силы и техники 13 бригад противника в Курской области. Операция продолжается.
За сутки потери ВСУ составили свыше 350 человек, семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий на курском направлении Киев потерял свыше 27 530 человек. Уничтожено 177 танков, 98 БМП, 106 БТР, 1 020 боевых бронированных машин, 710 автомобилей, 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 23 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабная машина.
Атака дрона на автомобиль в Курской области
Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Льговском районе Курской области, в результате чего погибли два человека, сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram. Дрон сбросил два взрывных устройства. Находившиеся в машине молодые люди погибли на месте от полученных ранений. Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями, из них десять — над Курской областью.
NYT рассказала о военных преступлениях ВСУ в Курской области
С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия после вторжения ВСУ. Очевидцы рассказали The New York Times о том, что украинские солдаты расстреливали мирных жителей и минировали дороги. Волонтер Мария Скроб, помогавшая доставлять тела жертв, отметила, что обстреливали все автомобили, пытавшиеся покинуть зону боевых действий. На дроновских кадрах видно восемь тел в гражданской одежде, а всего обнаружили 15 жертв, которые стали неузнаваемыми из-за жары.
Последствия атак ВСУ
В Курской области в результате боев поврежден «Дворец для любимой» — усадьба помещика Иосифа Викторова, построенная в конце XIX века и являющаяся объектом культурного наследия. Об этом сообщили власти региона, уточнив, что сведения о разрушениях передадут в Следственный комитет.
22 октября министр по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял сообщала о повреждении 18 подобных объектов.