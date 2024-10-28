Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 28 октября 2024 года

С начала боевых действий на курском направлении Киев потерял свыше 27 530 человек. Уничтожено 177 танков, 98 БМП, 106 БТР, 1 020 боевых бронированных машин, 710 автомобилей, 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 23 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабная машина.