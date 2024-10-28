Силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников над Курской и Брянской областями

В этот же день Минобороны сообщало, что российские силы ПВО уничтожили 21 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской, Орловской, Белгородской и Брянской областями. Беспилотники были ликвидированы в период с 13:00 до 14:30 мск. Позднее в ведомстве сообщили, что над Липецкой областью сбиты пять БПЛА.