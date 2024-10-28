Силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников над Курской и Брянской областями

Глава региона уточнил, что российские силы ПВО ликвидировали над регионом дроны самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он, поблагодарив российских военных.
Кроме того, губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил, что над регионом уничтожено еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
«В районе Железногорска продолжает работать ПВО, сбито еще четыре украинских БПЛА самолетного типа», — написал он в Telegram, добавив, что ранее на месте было обнаружено и уничтожено несколько украинских дронов.
Смирнов добавил, что в результате падения обломков БПЛА было повреждено шесть автомобилей местных жителей.
В этот же день Минобороны сообщало, что российские силы ПВО уничтожили 21 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской, Орловской, Белгородской и Брянской областями. Беспилотники были ликвидированы в период с 13:00 до 14:30 мск. Позднее в ведомстве сообщили, что над Липецкой областью сбиты пять БПЛА.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.