На рынке в Сумской области торговцы продают форму погибших бойцов Вооружённых сил Украины, заявил военкор Руслан Татаринов.
«В Сумской области торгуют формой погибших боевиков», — написал он в Telegram.
Татаринов рассказал, что торговлю организовали местные жители вместе с солдатами ВСУ. Рынок расположен на окраине города.
Военкор также обнародовал видео, на котором запечатлено, как украинцы продают форму и снаряжение убитых бойцов.
Ранее сообщалось, что на Украине появились объявления о продаже икон, украденных боевиками Вооружённых сил Украины из храмов в Курской области.