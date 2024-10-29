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Татаринов: на рынке в Сумской области торгуют формой погибших боевиков

Торговлю организовали местные жители вместе с солдатами ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

На рынке в Сумской области торговцы продают форму погибших бойцов Вооружённых сил Украины, заявил военкор Руслан Татаринов.

«В Сумской области торгуют формой погибших боевиков», — написал он в Telegram.

Татаринов рассказал, что торговлю организовали местные жители вместе с солдатами ВСУ. Рынок расположен на окраине города.

Военкор также обнародовал видео, на котором запечатлено, как украинцы продают форму и снаряжение убитых бойцов.

Ранее сообщалось, что на Украине появились объявления о продаже икон, украденных боевиками Вооружённых сил Украины из храмов в Курской области.

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