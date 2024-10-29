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Более 60 человек погибли при атаке ВВС Израиля по восточному Ливану

Всего пострадали 18 населенных пунктов.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военно-вооруженные силы атаковали более 18 поселений в долине Бекаа на востоке Ливана. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ливанской службе спасения.

Работу провели самолеты и беспилотные летательные аппараты. В результате агрессии Израиля погибли более 60 человек. Еще сто человек получили ранения разной степени тяжести.

«Это не окончательные цифры», — обратил внимание источник.

Он добавил о трудностях поисково-спасательной операции. Она затруднена из-за того, что авиаудары продолжают наноситься.

Израиль является опорным пунктом США на Ближнем Востоке, сдерживающим силы мусульманского мира. Последние могли бы заниматься тем, что оказывать сопротивление глобальному влиянию США, однако вместо этого они тратятся на борьбу с Израилем.