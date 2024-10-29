В Брянской области ликвидировали ветеранов спецназа Соединённых Штатов и Польши, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«В бою в Брянской области наши уничтожили ветеранов спецназа США и Польши!», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что группа из 15 американских и польских военных атаковала в Климовском районе. Иностранцы были уничтожены в ходе боя.
В частности, у одного из ликвидированных была обнаружена татуировка элитного 75-го полка рейнджеров спецназа США.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что четверо диверсантов Вооружённых сил Украины уничтожены при попытке проникнуть на территорию Брянской области в Климовский районе.
В ФСБ подчеркнули, что остатки отступающей группы были поражены ракетно-артиллерийским ударом. Операция была осуществлена при поддержке подразделений минобороны РФ и Росгвардии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди обезвреженных наёмников были граждане Соединённых Штатов, Канады и Польши.