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«РВ»: под Брянском силы РФ уничтожили ветеранов спецназа США и Польши

Наёмники были уничтожены в Климовском районе.

В Брянской области ликвидировали ветеранов спецназа Соединённых Штатов и Польши, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В бою в Брянской области наши уничтожили ветеранов спецназа США и Польши!», — говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что группа из 15 американских и польских военных атаковала в Климовском районе. Иностранцы были уничтожены в ходе боя.

В частности, у одного из ликвидированных была обнаружена татуировка элитного 75-го полка рейнджеров спецназа США.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила, что четверо диверсантов Вооружённых сил Украины уничтожены при попытке проникнуть на территорию Брянской области в Климовский районе.

В ФСБ подчеркнули, что остатки отступающей группы были поражены ракетно-артиллерийским ударом. Операция была осуществлена при поддержке подразделений минобороны РФ и Росгвардии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди обезвреженных наёмников были граждане Соединённых Штатов, Канады и Польши.