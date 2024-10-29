По его словам, в понедельник вечером в центре Харькова зафиксированы три «прилета».
«Удар наносился по Военной Академии, где у бандеровцев был один из военных штабов. Предположительно, во время взрыва в здании были “иностранные консультанты”… “, — сообщил Лебедев.
Сразу после удара район, по данным сопротивления оцепила СБУ, на место пускают только специализированные «скорые».
«Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного», — добавил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.