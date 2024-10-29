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Подполье сообщило об ударе по академии в Харькове, где расположен штаб ВСУ

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Удар нанесен по военной академии в Харькове, где у ВСУ был военный штаб, предположительно, с иностранными консультантами, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в понедельник вечером в центре Харькова зафиксированы три «прилета».

«Удар наносился по Военной Академии, где у бандеровцев был один из военных штабов. Предположительно, во время взрыва в здании были “иностранные консультанты”… “, — сообщил Лебедев.

Сразу после удара район, по данным сопротивления оцепила СБУ, на место пускают только специализированные «скорые».

«Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного», — добавил собеседник агентства.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.