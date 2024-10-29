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Вертолеты уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ скрытом в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало видео.

Источник: © РИА Новости

«Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По координатам передового наводчика экипажи нанесли ракетный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в лесистой местности», — говорится в сообщении министерства.

Армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.