Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ

«Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом, то есть всегда ищут, птицы эти летают. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», — рассказал командир отряда с позывным «Малой».