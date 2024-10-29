Морпехи уничтожили в Курской области пошедшую в атаку колонну техники ВСУ

Как уточнили в ведомстве, украинские войска попытались атаковать российские позиции, отправив в бой колонну бронемашин, включая два танка.
Операторы разведывательных БПЛА обнаружили колонну и передали координаты на командный пункт.
«Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ», — уточнили в министерстве.
Противник под натиском российских бойцов бросил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, натовские боеприпасы и технику.
«Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом, то есть всегда ищут, птицы эти летают. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника», — рассказал командир отряда с позывным «Малой».
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.