Бойцы группировки войск «Запад» за сутки взяли 59 «опорников» ВСУ

«В результате активных действий мотострелковых подразделений группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, захватили 59 опорных пунктов противника», — сказал Бигма.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено девять минометных расчетов противника. Расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 17 БПЛА самолетного типа.
Как уточняет Бигма, за сутки ВСУ потеряли 22 единицы вооружения, в том числе БМП-2, БТР «Буцефал», самоходку, четыре артиллерийских орудия, шесть автомобилей.
«Уничтожено две станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления БПЛА», — добавил Бигма.