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Бойцы группировки войск «Запад» за сутки взяли 59 «опорников» ВСУ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение суток захватили 59 опорных пунктов ВСУ и уничтожили две вражеские станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных действий мотострелковых подразделений группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, захватили 59 опорных пунктов противника», — сказал Бигма.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено девять минометных расчетов противника. Расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 17 БПЛА самолетного типа.

Как уточняет Бигма, за сутки ВСУ потеряли 22 единицы вооружения, в том числе БМП-2, БТР «Буцефал», самоходку, четыре артиллерийских орудия, шесть автомобилей.

«Уничтожено две станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления БПЛА», — добавил Бигма.