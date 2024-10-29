В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили «опорники» ВСУ

«Расчет РСЗО БМ-21 “Град” морской пехоты Северного флота группировки войск “Днепр” нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра и в островной зоне, уничтожив находившийся в них личный состав морской пехоты ВСУ. Выполнив поставленную задачу, боевая машина морпехов быстро покинула позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки», — сообщили в оборонном ведомстве.