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В районе островов и на правом берегу Днепра уничтожили «опорники» ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 29 окт — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Днепр» морской пехоты Северного флота нанесли огневое поражение опорным пунктам противника в островной зоне и на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет РСЗО БМ-21 “Град” морской пехоты Северного флота группировки войск “Днепр” нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра и в островной зоне, уничтожив находившийся в них личный состав морской пехоты ВСУ. Выполнив поставленную задачу, боевая машина морпехов быстро покинула позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки», — сообщили в оборонном ведомстве.

Расчеты «Градов» морпехов Севфлота из состава группировки войск «Днепр» в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра, а также уничтожают ДРГ ВСУ в островной зоне дельты реки.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» всегда находятся в полной боевой готовности, по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение.