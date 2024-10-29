ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы

Различные ловушки враг устанавливает и специально для наших инженерных подразделений. «Ты идешь, думаешь, вот она — танковая мина. На нее наступить надо — 180 килограммов срабатывания. Знаешь, если наступишь — не сработает. А там будет маленькая противотанковая мина стоять, ловушку делают под нее, самодельные в основном устройства все», — говорит сапер с позывным «Цина».