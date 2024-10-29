ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы, сообщили бойцы

«Сталкиваемся с портфелями. Вот он такой хороший в “опорнике” лежит, почему бы не открыть. С пауэрбанками многие сталкивались, тоже заминированы, ни в коем случае нельзя включать ничего», — сказал заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным «Партизан», слова которого приводит Минобороны РФ.
Как рассказывают саперы, несмотря на то, что украинские войска отброшены от Угледара на значительное расстояние, противник продолжает дистанционно минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая с промышленных беспилотников противотанковые мины по ночам.
«К такой мине на полтора метра с металлом вообще не подойдешь. Только без металлических пластин, без автомата, цепочек толстых», — пояснил «Партизан».
Особо опасные находки саперы обезвреживают с помощью квадрокоптера: к нему привязывается тротиловая шашка, которая доставляется к боеприпасу и подрывает его.
Различные ловушки враг устанавливает и специально для наших инженерных подразделений. «Ты идешь, думаешь, вот она — танковая мина. На нее наступить надо — 180 килограммов срабатывания. Знаешь, если наступишь — не сработает. А там будет маленькая противотанковая мина стоять, ловушку делают под нее, самодельные в основном устройства все», — говорит сапер с позывным «Цина».