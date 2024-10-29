Экипажи ударных вертолётов уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировали бронетехнику и пехоту Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Ракетный удар нанесли экипажи вертолётов Ми-35М, Ми-28НМ и Ка-52М.
«Группа ударных вертолётов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По координатам передового наводчика экипажи нанесли ракетный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в лесистой местности», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») ликвидировал личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.
Также стало известно, что экипажи вертолётов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины под Курском.