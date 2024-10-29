Во время миномётного обстрела в зоне СВО погиб житель Прикамья Артём Мизёв

Житель Прикамья Артём Мизёв погиб в зоне СВО 8 сентября во время миномётного обстрела у посёлка Лесовка, сообщила глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских в соцсети.
«В ходе закрепления на позиции он оборудовал пулемётную точку и вёл интенсивный огонь, прикрывая союзные подразделения. Во время одного из наступательных действий со стороны противника начался миномётный обстрел. Вблизи с пулемётной точкой Артёма Мизёва разорвался снаряд», — рассказала глава территории.
Рядовой удержал свой опорный пункт, но получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.
Родился Артём Мизёв 21 декабря 1982 года в посёлке Кебраты. Там и пройдёт церемония прощания. Она состоится 29 октября по улице Советской, 41 (местный клуб). Начало в 13:30.
«Своим личным примером рядовой Артём Мизёв неоднократно воодушевлял личный состав на подвиги и героизм, поднимая морально-боевой дух в разных ситуациях. Выражаю соболезнования близким», — написала глава округа.
Ранее perm.aif.ru писал, что в ходе СВО погиб 37-летний разведчик Виталий Мальцев. Он жил в Верещагинском округе. Родился в селе Сепыч, окончил местную школу, поступил в училище в посёлке Зюкайке.