Во время миномётного обстрела в зоне СВО погиб житель Прикамья Артём Мизёв

«В ходе закрепления на позиции он оборудовал пулемётную точку и вёл интенсивный огонь, прикрывая союзные подразделения. Во время одного из наступательных действий со стороны противника начался миномётный обстрел. Вблизи с пулемётной точкой Артёма Мизёва разорвался снаряд», — рассказала глава территории.