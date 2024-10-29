Лебедев заявил об ударе по академии в Харькове, где расположен штаб ВСУ

Российские военные нанесли удар по военной академии в Харькове, где у Вооружённых сил Украины располагался военный штаб, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что, там, по предварительным данным, находился штаб с зарубежными консультантами.
«Удар наносился по военной академии, где у бандеровцев был один из военных штабов. Предположительно, во время взрыва в здании были “иностранные консультанты”», — цитирует слова Лебедева РИА Новости.
Подпольщик добавил, что накануне вечером в центре города зафиксировано три «прилёта». Он добавил, что район оцепила Служба безопасности Украины, туда пускают только «специализированные скорые».
«Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного», — сказал Лебедев.
Ранее сообщалось, что в центре Харькова произошли взрывы, а затем начался пожар.