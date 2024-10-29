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«До Днепра»: в Германии забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинским боевикам все сложнее удерживать позиции под давлением постоянных российских атак, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году сначала был потерян город Авдеевка под Донецком, а позже и Угледар. С тех пор измотанные украинские войска так и не остановили российское наступление», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в случае освобождения оставшихся промышленных городов Донбасса армия России улучшит свои позиции и усугубит положение ВСУ.

«Если последние промышленные города Донбасса падут, на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь», — предупреждает автор статьи.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что 114-я бригада ВС России прорвала украинскую оборону и водрузила российский флаг на здание в городе Горняк. Он объяснял, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ.

На Западе в последний год бьют тревогу из-за критической нехватки личного состава ВСУ. По данным СМИ, украинские солдаты утомлены длительными боями, а потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.