«В этом году сначала был потерян город Авдеевка под Донецком, а позже и Угледар. С тех пор измотанные украинские войска так и не остановили российское наступление», — говорится в материале.
Издание отмечает, что в случае освобождения оставшихся промышленных городов Донбасса армия России улучшит свои позиции и усугубит положение ВСУ.
«Если последние промышленные города Донбасса падут, на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь», — предупреждает автор статьи.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что 114-я бригада ВС России прорвала украинскую оборону и водрузила российский флаг на здание в городе Горняк. Он объяснял, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ.
На Западе в последний год бьют тревогу из-за критической нехватки личного состава ВСУ. По данным СМИ, украинские солдаты утомлены длительными боями, а потери, в свою очередь, восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.